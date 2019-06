In de nasleep van het dieselschandaal wil Volkswagen een pagina omdraaien en doet de groep er alles aan om de mobiliteit van de toekomst zo duurzaam mogelijk te maken. De lancering van het nieuwe (zuiver elektrische) merk I.D. is daar niet vreemd aan, maar de constructeur wil nog verder gaan.

Niet alleen de auto op zich moet duurzaam zijn en een schone (of geen) emissie hebben, ook de elektrische energie is bij voorkeur groen en zelfs in de productie en de recyclage van de voertuigen moet de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk zijn. De groep heeft tot nu toe zijn eigen productie-eenheden danig gesaneerd door ze onder meer via zonnepanelen te laten voorzien in hun eigen stroom die nodig is voor de productie. Voortaan krijgen de toeleveranciers ook een beoordeling op vlak van duurzaamheid. Vanaf 1 juli 2019 zal de Volkswagen Groep een wereldwijde duurzaamheidsclassificatie toekennen aan de toeleveranciers. De partners in de toeleveringsketen worden beoordeeld op vlak van risico's met betrekking tot mensenrechten, milieubescherming en corruptie. "Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzaam leveranciersnetwerk een garantie is voor succes op lange termijn. Duurzaamheid wordt een doorslaggevende zakelijke factor", stelt Dr. Stefan Sommer, verantwoordelijke voor onderdelen en aankoop binnen de VW groep. (Belga)