Volkswagen vernieuwt Tiguan

Volkswagen komt met een update voor de Tiguan. VW's compacte SUV is een succesvol model, want wereldwijd is het de bestverkopende Volkswagen en binnen Europa voert hij het SUV-segment aan. VW lanceert een plug-in hybride aandrijving en er komt ook een bijzonder krachtige topversie.

Volkswagen vernieuwt Tiguan © belga