Volkswagen toont tal van elektrische bestelwagens

De eerste in de rij is de I.D. BUZZ CARGO en dat is de bestelwagenversie van de gelijknamige personenwagen, de I.D. BUZZ. Hij deelt hetzelfde modulaire MEB-platform voor elektrische I.D.-modellen. Nadat Volkswagen eerder een elektrisch aangedreven Crafter toonde, komt de constructeur vandaag op de proppen met een vergelijkbare versie op waterstof, de HyMotion. Het gaat om een conceptversie waarbij de batterijen werden vervangen door een brandstofcel en waterstoftanks met een inhoud van 7,5 kg. Daarmee komt de grote bestelwagen ruim 500 km ver. VW zou deze versie pas commercialiseren wanneer de tankinfrastructuur toereikend is.

Ook VW-tuner ABT laat van zich horen met de ABT e-Transporter. De tuner monteert een batterij op maat. De basisversie heeft een capaciteit van 37,3 kWh (208 km autonomie) en de volgende stap is een batterij van 74,6 kWh, goed voor 400 km. ABT toont ook de e-Caddy die medio 2019 op de markt komt. Deze kleine bestelwagen heeft een elektromotor van 110 pk, haalt een topsnelheid van 120 km/u en komt 220 km ver met een batterij van 37,3 kWh. Tot slot toont VW er ook een cargofiets. Het gaat om een pedelec die ondersteuning biedt tot 25 km/u en over een motor van 250 Watt beschikt. Deze driewieler heeft een laadvermogen van 210 kg (inclusief bestuurder) en biedt een bagageruimte van 0,5 m3. (Belga)