Volkswagen breidt zijn crossover-aanbod verder uit met de Taigo. Dit is een dynamischer gelijnde variant van de T-Cross die misschien bekend voorkomt.

Op de Zuid-Amerikaanse markt heeft Volkswagen al even de Nivus in het gamma. En die is op enkele details na - de bumpers en de lichtblokken - vrijwel identiek aan de Taigo die het Duitse merk nu toont. Op zich is dat geen verrassing want crossovers in alle formaten vliegen momenteel als warme broodjes de deuren uit, zodat de constructeurs niet aarzelen om elke niche zo snel mogelijk op te vullen.

Vandaar vormt de onthulling van de Taigo ook geen echte verrassing. Dit model is een sportievere en flitsende coupévariant van de T-Cross, tot op heden de meest compacte SUV of crossover in het aanbod van Volkswagen. Het design volgt de hedendaagse stijlkenmerken van Volkswagen, waarbij vooral de doorlopende lichtblokken vooraan en achteraan in het oog springen.

De Taigo is verwant met de T-Cross © GF

De Taigo rust op hetzelfde platform als de T-Cross en de Polo, en zal ook gelijkaardige aandrijvingen (1.0 TSI en 1.5 TSI op benzine) en uitrustingen krijgen. Deze crossover zal in de Spaanse VW-fabriek in Pamplona geproduceerd worden. Het nieuwe model zou in het najaar op de markt komen.

De Taigo volgt de designstijl van het huis. © GF

