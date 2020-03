Volkswagen Commercial Vehicles zet de Techno-Classica 2020 in Essen onder stroom, die zou plaatsvinden van 25 tot 29 maart, maar gezien de omstandigheden verplaatst is naar juni. Met een rijklare elektrische Transporter op basis van de T2 presenteert de constructeur uit Hannover zowat de voorvader van de toekomstige ID. BUZZ.

Volkswagen Commercial Vehicles heeft 42 jaar na zijn oorspronkelijke levering een van de zeldzame elektrische Transporters opgenomen in zijn oldtimerverzameling. Deze elektrische T2 werd in 1978 goedgekeurd door het Berliner Verkehrsbetriebe (de Berlijnse vervoersmaatschappij), waarna de eerste elektrische exemplaren een fleettest uitvoerden om elektrische mobiliteit te testen in de jaren 70. Op de auto was de slogan 'Wij rijden op stroom - milieuvriendelijk' aangebracht. Berlijn voerde de test consequent door: in de wijk Tiergarten werd een batterijwisselstation ingericht, waar een lege batterij op vijf minuten door een volle kon worden vervangen. Dat kon omdat de onder de laadbak geòntegreerde accu er eenvoudig uitgeschoven kon worden. Volkswagen ontwikkelde de laad- en wisseltechniek samen met de elektriciteitsmaatschappij van Rijnland-Westfalen RWE en de toenmalige maatschappij voor elektrische wegvoertuigen GES. Alternatief kon de loodaandrijfbatterij van Varta ook aan het stopcontact worden opgeladen via een interface achter op de Bulli. Bovendien had de 'futuristische' Transporter meer dan vier decennia geleden al een recuperatiesysteem aan boord, waarmee bij het remmen kinetische energie werd opgeslagen. De opslagcapaciteit van de batterij bedroeg 21,6 kWh. Daarmee raakte de elektrische VW Transporter 85 kilometer ver. De aandrijving kwam van een onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroomshuntmotor van Bosch (later Siemens). Die ontwikkelde een continu vermogen van 16 kW (22 pk) en kon kortstondig pieken op 32 kW (44 pk). Het maximumkoppel bedroeg 160 Nm. Met deze stroomkuur haalde de 2.170 kilogram zware Transporter een topsnelheid van 75 km/u, wat ruim voldoende was aangezien hij meestal in de stad gebruikt werd. En hij deed nog meer, want de elektrische VW Transporter was de kiem van een ontwikkeling die generaties van ingenieurs stimuleerde om een uitstootvrije Bulli voor massaproductie te ontwikkelen. Doorheen de decennia ontbrak het daarvoor echter aan een echt bruikbare batterijtechnologie. Vandaag is dat anders. Volkswagen Commercial Vehicles biedt ondertussen reeds de e-Crafter aan, een grote uitstootvrije, hedendaagse Transporter. En in 2022 worden de ID. BUZZ en de ID. BUZZ Cargo gelanceerd. (Belga)

Volkswagen Commercial Vehicles heeft 42 jaar na zijn oorspronkelijke levering een van de zeldzame elektrische Transporters opgenomen in zijn oldtimerverzameling. Deze elektrische T2 werd in 1978 goedgekeurd door het Berliner Verkehrsbetriebe (de Berlijnse vervoersmaatschappij), waarna de eerste elektrische exemplaren een fleettest uitvoerden om elektrische mobiliteit te testen in de jaren 70. Op de auto was de slogan 'Wij rijden op stroom - milieuvriendelijk' aangebracht. Berlijn voerde de test consequent door: in de wijk Tiergarten werd een batterijwisselstation ingericht, waar een lege batterij op vijf minuten door een volle kon worden vervangen. Dat kon omdat de onder de laadbak geòntegreerde accu er eenvoudig uitgeschoven kon worden. Volkswagen ontwikkelde de laad- en wisseltechniek samen met de elektriciteitsmaatschappij van Rijnland-Westfalen RWE en de toenmalige maatschappij voor elektrische wegvoertuigen GES. Alternatief kon de loodaandrijfbatterij van Varta ook aan het stopcontact worden opgeladen via een interface achter op de Bulli. Bovendien had de 'futuristische' Transporter meer dan vier decennia geleden al een recuperatiesysteem aan boord, waarmee bij het remmen kinetische energie werd opgeslagen. De opslagcapaciteit van de batterij bedroeg 21,6 kWh. Daarmee raakte de elektrische VW Transporter 85 kilometer ver. De aandrijving kwam van een onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroomshuntmotor van Bosch (later Siemens). Die ontwikkelde een continu vermogen van 16 kW (22 pk) en kon kortstondig pieken op 32 kW (44 pk). Het maximumkoppel bedroeg 160 Nm. Met deze stroomkuur haalde de 2.170 kilogram zware Transporter een topsnelheid van 75 km/u, wat ruim voldoende was aangezien hij meestal in de stad gebruikt werd. En hij deed nog meer, want de elektrische VW Transporter was de kiem van een ontwikkeling die generaties van ingenieurs stimuleerde om een uitstootvrije Bulli voor massaproductie te ontwikkelen. Doorheen de decennia ontbrak het daarvoor echter aan een echt bruikbare batterijtechnologie. Vandaag is dat anders. Volkswagen Commercial Vehicles biedt ondertussen reeds de e-Crafter aan, een grote uitstootvrije, hedendaagse Transporter. En in 2022 worden de ID. BUZZ en de ID. BUZZ Cargo gelanceerd. (Belga)