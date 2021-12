Volgend jaar lanceert Volkswagen de nieuwe generatie van zijn pick-up. Intussen toont het merk al computerbeelden als teaser.

Op de complete beelden van de nieuwe Volkswagen Amarok is het nog wachten. Maar de vrijgegeven beelden geven geeft toch al een goede impressie van wat de nieuwe generatie van de Duitse pick-up te bieden zal hebben. Zo krijgt de Amarok een neuspartij in de nieuwe huisstijl van het merk met een doorlopende lichtstrook tussen beide koplampen bovenaan de grille die voor een veel moderner voorkomen zorgt.

De VW Amarok pakt uit met veel innovatieve technologie. © GF

Volkswagen belooft verder dat de opvolger van de stoere pick-up die in 2010 werd gelanceerd en wereldwijd een groot succes is, zal uitpakken met innovatieve technologieën, zowel op het vlak van rijhulpsystemen als van connectiviteit. Opvallend is daarbij misschien dat er geen volledig digitaal dashboard en multimediascherm te zien is op deze beelden, die in de recentste Volkswagens nochtans altijd opduiken.

De reden hiervoor is wellicht dat de nieuwe VW Amarok is afgeleid van de ook nieuwe Ford Ranger. Dit in het kader van een samenwerkingsproject tussen beide autogroepen dat nog andere modellen behelst, zoals de VW Caddy en de Ford Tourneo Connect.

Ford zal dit keer de VW Amarok assembleren in zijn Zuid-Afrikaanse fabriek in Silverton. Meer technische informatie en prijzen volgen in de aanloop naar de lancering die in de loop van 2022 staat gepland.

