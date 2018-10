Volkswagen toont innovatie verlichting

Door gebruik te maken van leds kunnen constructeurs ook een bijzondere vorm geven aan de lichten zodat auto's in het donker ook als merk herkenbaar zijn. Volkswagen gaat nog een stapje verder, want de volgende generatie lampen wordt ook interactief met de omgeving.

Een eerste stap is vandaag al te zien in de IQ Matrix LED koplampen die beschikbaar zijn op de jongste VW Touareg, maar er is veel meer mogelijk. Het systeem kan vandaag al lijnen op de grond projecteren die de bestuurder als het ware tussen de hindernissen kunnen loodsen. Dit kan ook helpen bij parkeermanoeuvres. In het geval van de Touareg kan de auto zelfs lijnen op de rijbaan projecteren die aangeven waar de auto (inclusief trailer) zal rijden. VW test dergelijke technologie in een speciale lichttunnel van 100 meer lang, 15 meter breed en 5 meter hoog. In de toekomst zullen auto's ook via lichtsignalen communiceren. Zo zal een auto door een hologram dat op de rijbaan wordt geprojecteerd aan een voetganger kunnen aangeven dat het veilig is om de straat over te steken.

Vooral met het oog op autonome mobiliteit wordt dergelijke technologie noodzakelijk. Een zelfrijdende auto kan immers geen oogcontact of een handgebaar maken.(Belga)