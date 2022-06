Volkswagen toont elektrische ID Aero

Ook Volkswagen breidt zijn gamma elektrische voertuigen gestaag uit. Zopas onthulde de Duitse constructeur de eerste beelden van de ID Aero die wellicht volgend jaar op de markt zal komen.

De elektrificatie is volop ingezet in de autosector en die ontwikkeling leidt tot een stroom aan nieuwe modellen die haast niet meer bij te houden is. Ook bij Volkswagen gaat het hard en wordt het 100% elektrische ID-gamma gestaag uitgebreid. Na de lancering van de ID 3, 4, 5 en Buzz, toonde het Duitse merk zopas de eerste beelden van de nieuwe ID Aero. Dat is een concept van een vijfdeurscoupé die zich opwerpt als een concurrent van de populaire Tesla Model 3, de referentie in deze klasse.

Het is een dus een eerder klassiek model dat in het Volkswagen-aanbod de elektrische opvolging van de Passat en de Arteon zal gaan verzekeren. Deze ID Aero zal gebruik maken van het bekende MEB-platform voor elektrische modellen van de Volkswagen Groep en ongeveer dezelfde binnenruimte bieden als zijn voorgangers met een verbrandingsmotor.

De Volkswagen ID Aero wordt een concurrent voor de Tesla Model 3.

Gestroomlijnd voor groter rijbereik

Uit de schetsen valt al af te leiden dat de ID Aero bijzonder gestroomlijnd is, wat zeker een troef is voor een gunstig verbruik en een groot rijbereik bij een hoger tempo op de autosnelweg. Verder komt de bekende ID-huisstijl met de door een ledstrook verbonden koplampen ook terug op dit model.

Volkswagen legt momenteel de laatste hand aan de ontwikkeling van de ID Aero, die volgens de huidige planning in de tweede helft van 2023 op de markt zal komen. China krijgt de primeur, maar kort daarna wordt ook de Europese en Amerikaanse markt bediend, liet Volkswagen weten.

Uiteraard is er nu nog geen prijs bekend, maar wellicht zal de ID. Aero zich net boven de ID 4 en 5 positioneren met een tarief gericht op de Tesla Model 3 en zal hij dus voor een kleine 60.000 euro van eigenaar veranderen.