Volkswagen test met succes biodiesel

Deze nieuwe brandstof is volgens de Duitse autoconstructeur én dieselspecialist perfect inzetbaar voor conventionele dieselmotoren. De voertuigen die op het goedje rijden, hebben dus geen technische aanpassingen nodig. Het grote voordeel van deze brandstof die klassieke diesel vervangt, is dat er bij verbranding minstens 20% CO2 wordt bespaard. In tegenstelling tot eerdere generaties biodiesel wordt hier geen plantaardige producten voor gekweekt. R33 BlueDiesel is een ideale oplossing voor bedrijven die op hun site een grote vloot dieselwagens kunnen tanken. Dit is een oplossing voor voertuigen die steeds worden ingezet om grote afstanden te overbruggen en die niet (meteen) kunnen worden vervangen door elektrische modellen. Via de nieuwe dieselbrandstof kunnen bedrijven hun milieudoelstellingen halen zonder afstand te doen van hun bestaande vloot (diesel-)voertuigen.

(Belga)