VW lanceert een bijkomend SUV-model op basis van de Polo. De Taigo heeft coupé-trekjes en mikt op een iets sportiever ingesteld cliënteel.

VW zet bij het klassieke gamma met verbrandingsmotoren vooral in op compactere modellen die qua proporties en platform (MQB) gebaseerd zijn op de B-segment Polo. Dat is een bewuste keuze want deze kleinere modellen (met bijhorende lichtere motoren) drukken de CO2-emissie van de ganse groep.

In die zin is het dus geen verrassing dat Volkswagen met deze Taigo een variatie op een thema brengt in een segment waar we eerder ook al de T-Cross en de T-Roc zagen. De nieuweling meet 4,26 meter en kunnen we dankzij de vrij lage daklijn ook als een crossover interpreteren.

Geen aardgas

Ondanks de stoere look gebeurt de aandrijving exclusief op de vooras. VW voorziet wel de uitstekende, gerobotiseerde DSG-versnellingsbak. De basismotor is de 1.0 TSi driecilinder die 95 pk levert, maar de 110 pk sterke versie wordt wellicht de meest populaire keuze in combinatie met de DSG-transmissie.

De topversie is de 1.5 TSI viercilindermotor, goed voor 150 pk. Het zijn allen benzinemotoren, want diesels worden niet langer voorzien en ook een versie op CNG (aardgas) staat niet op de planning voor 2022.

