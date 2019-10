De T-Roc is de compacte SUV binnen het VW-gamma en er volgt eveneens topversie met een bijzonder krachtige motor. Die ontwikkelt 300 pk en 400 Nm. Hij neemt het sportieve recept over van zijn sportieve neefjes, de Audi SQ2 en de Cupra Ateca.

Deze bijkomende versie is niet enkel sportief maar ook veilig en comfortabel, want de T-Roc R beschikt over vierwielaandrijving en een DSG-versnellingsbak met zeven versnellingen. Door de rijmodus aan te passen, verandert het karakter van de wagen van een dappere stads-SUV naar een echte sportieveling. Deze combinatie van praktische aspecten en sportiviteit spreekt een steeds groter publiek aan.

Heel wat klanten die voordien met een hot hatch (GTI) reden, voelen wel iets voor de veelzijdigheid van een SUV. Door zijn compacte afmetingen, is de T-Roc wendbaar en zet hij bijzondere prestaties neer zoals een topsnelheid van 250 km/u en hij heeft amper 4,8 seconden nodig om van 0 naar 100 km/u te spurten. Hij dankt deze prestaties aan de 2.0 TSI-motor, die ook in de jongste GTI en nog tal van andere sportievelingen binnen de VW Groep wordt gebruikt. De ingenieurs voorzagen krachtige remmen en ook de launch control (voor een supersnelle start) is op post.

De DSG 7-versnellingsbak is speciaal gekalibreerd voor het impulsieve karakter van deze potige T-Roc. Dankzij de 4Motion vierwielaandrijving blijft deze VW ook op een nat wegdek veilig en efficiënt en zelfs moeilijke weersomstandigheden (sneeuw, gladde wegen) vormen geen probleem. Wordt dit de ultieme sportieveling voor de stad? (Belga)