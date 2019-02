Volkswagen T-Roc R belooft vuurwerk

Dit zijn nog beelden van de concept car, maar intussen is het vrijwel zeker dat de T-Roc R weldra in productie zal gaan. Daarmee krijgt de compacte SUV een nieuw topmodel. Onder de motorkap werd een bijzonder potente krachtbron gelepeld, namelijk de 2 liter turbobenzine die reeds bekend is uit de Golf R en goed is voor 300 pk en 400 Nm.

De krachtpatser onder de motorkap levert deze wagen een spurt van 0 tot 100 km/u in 4,9 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u. Om die power in goede banen te leiden werd ook de ophanging aangepast en werden de grotere remmen van de Golf R Performance gemonteerd.

Uiterlijk onderscheidt de T-Roc R zich door een sportiever en stoerder aangekleed koetswerk met een dakspoiler, 18" of 19" sportvelgen en vier uitlaatpijpen. Ook het interieur krijgt een speciale aankleding waarbij uiteraard de R-logo's niet ontbreken.

Wellicht geeft Volkswagen in Genève meer informatie over de lancering van de T-Roc R.(Belga)