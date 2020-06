In de wandelgangen wordt de T-Roc Cabriolet genoemd als de cabrio voor de zomer van 2020. Het segment van de compacte cabriolets krimpt en dat geeft Volkswagen meer speelruimte.

Door de T-Roc Cabriolet deze zomer op de markt te brengen, toont Volkswagen een zekere durf, ook al is het niet de eerste SUV cabriolet ter wereld (de Range Rover Evoque Cabrio ging hem voor, maar werd inmiddels afgevoerd).

De T-Roc Cabriolet biedt een prima overzicht, ruimte, veelzijdigheid en heeft een originele uitstraling. Kortom, liefhebbers van eigenzinnige auto's zullen hem zeker smaken. Sinds de productiestop van de Beetle Cabriolet is dit het enige cabriomodel van het merk, want van de nieuwe Golf komt geen open versie. Dergelijk modellen worden niet meer gebouwd omdat ze nauwelijks winstgevend zijn. Massaconstructeurs (Peugeot, Renault of Nissan boden in het verleden dergelijke voertuigen aan) tonen geen interesse meer in deze niche, enkel premiummerken blijven hier actief.

De open T-Roc zal in België minstens 31.000 euro kosten voor de 1.0 TSI-versie (115 pk) met een handgeschakelde 6-versnellingsbak. Volkswagen voorziet eveneens 1,5 TSI-motor (150 pk) voor de T-Roc en die koop je vanaf 32.530 euro.(Belga)

