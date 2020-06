Volkswagen brengt een wallbox op de markt om thuis te kunnen laden. Dit toestel is onontbeerlijk om de ID.3- de 100% elektrische berline - makkelijk en snel te kunnen opladen.

De wallbox kan men in acht Europese landen online of rechtstreeks bij de Volkswagen dealers bestellen voor een lanceringsprijs van 399 euro. Het toestel wordt eenvoudigweg ID gedoopt en kan worden gebruikt om elk type elektrisch voertuig met een type 2-aansluiting op te laden.

De thuislader zal op termijn beschikbaar zijn in drie versies met een maximale laadcapaciteit tot 11 kW. Hij wordt geleverd met een geïntegreerde laadkabel met een type 2-stekker in combinatie met een lekstroomschakelaar zodat alles perfect veilig werkt. De topmodellen (ID. Charger Connect en Charger Pro) kan men eveneens online inschakelen via de smartphone. De basisversie moet het zonder deze geconnecteerde functies stellen. De constructeur ontwikkelde het laadstation ook met het oog op gebruiksgemak. Het toestel moet wel door een professional worden geïnstalleerd zodat men zeker is dat de elektrische thuisinstallatie up to date is en aan alle normen voldoet. Volkswagen is dus helemaal klaar om de ID.3 berline te leveren.

Eén en ander heeft enige tijd op zich laten wachten omwille van enkele softwareproblemen. De constructeur geeft momenteel echter aan dat de eerste leveringen nog deze zomer worden verwacht.(Belga)

