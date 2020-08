De serieproductie van de 100% elektrische ID.4 SUV is net begonnen in de Volkswagenfabriek van Zwickau, in de Duitse regio Saksen.

Volkswagen zet zijn elektrisch offensief verder. Na de lancering van de ID.3, een compact model (Golf formaat) met een 100% elektrische aandrijving, geeft de constructeur uit Wolfsburg aan dat ook de serieproductie van de ID.4 zal worden opgestart. Dat is een 100% elektrische SUV die het SEM-platform deelt met de ID.3 en bij uitbreiding alle technologie met de ID.3 gemeen heeft. De ID.4 heeft een Cx-waarde van 0.28, wat bijzonder laag is voor een SUV. De constructeur biedt batterijen met een verschillende capaciteit. Met de grootste batterij belooft het merk een autonomie van ruim 500 km (WLTP). Net als de ID.3 krijgt de basisversie van de ID.4 achterwielaandrijving, omdat de motor op de achteras wordt gemonteerd. Er staat eveneens een 4x4-versie op stapel en het batterijpakket wordt in het platform geïntegreerd. De auto wordt niet alleen in Europa gebouwd, maar rolt ook in China van de band en later volgt ook een productiesite in de VS. (Belga)

