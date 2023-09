Volkswagen scoort op groeiende automarkt

De Belgische automarkt trekt weer aan met een groei van +27,2% vergeleken met dezelfde periode in 2022. Volkswagen verkocht de voorbije maand het meeste personenwagens in ons land.

De autosector doorstaat woelige tijden: er was de lockdown tijdens de coronaperiode, gevolgd door de leveringsproblemen van componenten en de economische crisis, terwijl ook de onzekerheid door de overgang naar elektrisch rijden de merken voor nieuwe uitdagingen stelt. Maar deze problemen lijken nu weer stilaan achter de rug, want de voorbije maand augustus werd opnieuw een forse groei opgetekend tegenover vorig jaar.

Volgens de cijfers van Febiac werden in de eerste acht maanden van 2023 in België in totaal 335.942 nieuwe auto’s ingeschreven, wat een toename is van +34,1% ten opzichte van de resultaten voor 2022. Dit tussentijdse cijfer na acht maanden geeft volgens de analyse van Febiac ook aan dat het jaarvolume de 460.000 inschrijvingen zou kunnen overschrijden, waarmee 2023 opnieuw aansluiting zoekt bij het 10-jarig marktjaargemiddelde van 483.670 ingeschreven personenwagens.

Duitse merken voorop

Op onze markt blijven de Duitse merken zeer goed scoren. In augustus 2023 was Volkswagen het bestverkochte merk, met 4.281 ingeschreven voertuigen, van nabij gevolgd door BMW met 4.054 geregistreerde wagens. De top vijf wordt volgemaakt door Audi, Mercedes en Peugeot. In de gecumuleerde rangschikking over de eerste acht maanden van dit jaar is BMW (34.844 auto’s) nog steeds leider voor Volkswagen (31.816) en dan Mercedes, Peugeot en Renault. BMW en Volkswagen danken hun succes vooral aan een breed gamma van geëlektrificeerde modellen die nu zeer gegeerd zijn. Vooral als bedrijfswagen omwille van de fiscale voordelen die daaraan verbonden zijn.