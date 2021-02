Elektrische wagens gaan op termijn ernstige afvalproblemen veroorzaken met hun versleten batterijen. Daarom werken de constructeurs nu al aan recyclageprocédés om waardevolle grondstoffen uit de lithium-ionbatterijen terug te winnen.

In die context opende Volkswagen Group Components in de vestiging van Salzgitter als pilootproject zijn eerste fabriek voor het recycleren van hoogvoltagebatterijen. Daarover zegt Thomas Schmall, voorzitter van de Volkswagen Group Components: "Wij passen de duurzame herbruikbare afvalstoffenkringloop toe en zijn daarmee de pionier van de sector met technieken die veel zullen bijdragen aan klimaatbescherming en grondstoffenbevoorrading."

Het doel is het hergebruik van waardevolle grondstoffen zoals lithium, nikkel, mangaan en kobalt in een gesloten kringloop. De fabriek in Salzgitter werkt met batterijen die op geen enkele andere manier meer kunnen worden gebruikt. Vooraf wordt nagekeken of de batterij nog genoeg vermogen heeft voor bijvoorbeeld een tweede leven in mobiele energiereservoirs zoals de flexibele snellaadpalen of de mobiele oplaadrobot.

Grotere hoeveelheden te recycleren batterijen worden ten vroegste naar het einde van de jaren 2020 verwacht. De fabriek is daarom in de eerste plaats ontworpen om via het pilootproject tot 3.600 batterijsystemen per jaar te recycleren, wat overeenkomt met ongeveer 1.500 ton. Later kan een opschaling naar grotere hoeveelheden.

Het innovatieve en CO 2 -besparende recyclageproces maakt geen gebruik van energie-intensief smelten in de hoogoven. De aangeleverde batterijsystemen worden helemaal ontladen en gedemonteerd. Daarna vermaalt een shredder de afzonderlijke delen tot granulaat, dat aansluitend een droogproces ondergaat. Hierbij komt naast aluminium, koper en kunststoffen vooral het waardevolle 'zwarte poeder' vrij dat de belangrijke batterijgrondstoffen lithium, nikkel, mangaan, kobalt en grafiet bevat.

De scheiding en verwerking van de afzonderlijke stoffen door een hydrometallurgische proces (met toevoeging van water en chemische middelen) gebeurt nadien bij gespecialiseerde partners. "Ons doel is om een eigen kringloop met meer dan 90 procent hergebruik van onze batterijen te creëren", zegt Thomas Tiedje, hoofd Technische Planning van Volkswagen Components.

