Volkswagen Passat blaast 45 kaarsjes uit

De volgende evolutie van de Volkswagen Passat komt er in 2019 aan. Het eerste model werd in 1973 voorgesteld en vandaag wordt de Passat op alle continenten verkocht. Tot hiertoe werden er reeds meer dan 29 miljoen exemplaren van de acht generaties aan de man gebracht.

De eerste Passat was een berline met twee of vier deuren en een grote achterklep, die er een uiterst polyvalente wagen van maakte. Met een lengte van 4.190 millimeter (iets minder dan de huidige T-Roc) bood de eerste Passat in zijn tijd al heel veel ruimte en had hij een bijzonder riante koffer, die zijn hele carrière zijn handelsmerk zou blijven. In 1974 kwam de Passat Variant erbij, de breakversie die nog meer ruimte bood.

De Passat werd in zijn carrière aangedreven door 4, 5, 6 en zelfs 8-cilindermotoren. Vandaag is de Passat 4.887 mm lang en is er ook een hybride versie en avontuurlijke Alltrack variant verkrijgbaar. Uiteraard heeft dit model wat te lijden onder het succes van de SUV's, maar nog steeds blijft de Passat een gewaardeerde gezinsberline.(Belga)