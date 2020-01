De vrees bestond dat dieselgate de toekomst van de Duitse Volkswagen-groep zwaar zou hypothekeren. Vijf jaar later lijkt de hemel helemaal opgeklaard en wil Volkswagen ook nummer één worden op het vlak van elektrische aandrijving.

Marktaandeel van ruim 21 procent

Dat VW het voorbije jaar in ons land afsloot als het best verkopende automerk, verwondert niemand. VW beschikt over het meest uitgebreide en veelzijdige modellenaanbod, is in zowat alle segmenten vertegenwoordigd en bezit met de Golf het meest verkochte model. De Duitse autogroep Volkswagen is ook eigenaar van Audi en de volumemerken Seat en Skoda. Allemaal samen vertegenwoordigen die in ons land meer dan 21 procent van de markt.

In Brussels Expo zijn de merken van Volkswagen Group - in ons land ingevoerd en verdeeld door D'Ieteren - samengebracht in paleis 11. D'Ieteren is nummer één in België en was in 2019 met een klim van 90 procent de derde best presterende holding ter wereld, mede dankzij zijn belang in de autoruitenhersteller Belron, in ons land bekend van het merk Carglass.

Nieuwe koersrichting

Even terug naar vrijdag 18 september 2015. In de vroege vooravond maakt het Amerikaanse Environment Protection Agency (EPA) bekend dat het over bewijzen beschikt dat Volkswagen op grote schaal sjoemelsoftware gebruikt om de emissiescores van sommige van zijn dieselmodellen te verbeteren. Het nieuws slaat in als een bom. De timing is perfect: op hetzelfde moment dat het bericht de wereld wordt ingestuurd, heft de top van internationale autowereld het glas op de opening van het Autosalon van Frankfurt (IAA).

In een eerste reactie wijst Volkswagen de beschuldigingen van de hand, op 22 september geeft de autoconstructeur schoorvoetend toe dat er onregelmatigheden zijn gebeurd, één dag later neemt Volkswagen-topman Martin Winterkorn (gedwongen) ontslag. Naar verluidt mét behoud van loon, de beweringen daarover zijn echter niet éénduidig.

Het bedrog van de nummer één lokt wereldwijd afkeurende reacties uit, in die mate zelfs dat her en der wordt geopperd dat dieselgate weleens het einde van de Volkswagen Group zou betekenen. Vijf jaar later lijkt de hemel helemaal opgeklaard en heeft de Duitse autogroep de lead genomen inzake de implementatie van milieuvriendelijke, alternatieve aandrijving.

Volkswagen investeert meer dan wie ook in de ontwikkeling van elektrische motoren en specifieke platformen voor een nieuwe generatie e-modellen die dit jaar en volgende op de markt komt en waarvan enkele al te bewonderen zijn op de Volkswagen-stand in paleis 11.

De VW-stand in paleis refereert aan de nieuwe huisstijl van het merk. © Patrick Theunissen

Het concern bouwt bestaande fabrieken om voor de productie van die nieuwe modellen en gaat samenwerken met energiebedrijven en toeleveranciers voor de aanmaak van eigen batterijen voor die ID-modellen. Daarnaast investeert Volkswagen in de uitbouw van een fijnmazig netwerk van laadstations en levert oplossingen op maat voor wie thuis wil opladen.

Het moet gezegd: Volkswagen Group heeft op zeer korte tijd een opmerkelijke gedaanteverwisseling ondergaan. In plaats van achteruit te gaan, heeft de nummer één in de internationale autowereld grote stappen voorwaarts gezet. Volkswagen is goed op weg om ook de nummer één in het e-segment te worden.

Nieuwe ID-generatie mijlpaal in de geschiedenis van Volkswagen

Paleis 11 van Brussels Expo is exclusief voorbehouden aan de merken van de Volkswagen Group. Het grootste aantal vierkante meters is gereserveerd voor VW en op die VW-stand - in een geheel nieuwe en kleurrijke setting die refereert aan de geüpdatete huisstijl van het merk - gaat de meeste aandacht naar de nieuwe generatie elektrisch aangedreven wagens die vanaf dit jaar op de markt zal verschijnen.

Dé blikvanger is de ID.3, een compacte middenklasser die volgens VW-woordvoerder Jean-Marc Ponteville over de nodige kwaliteiten beschikt om in het e-segment eenzelfde groot succes te kennen als de VW Golf in zijn segment. 'Het ID-gamma betekent een mijlpaal in de geschiedenis van ons merk. Ik durf te stellen dat de stroomversnelling is ingezet, de elektrische auto is vertrokken! In tegenstelling tot sommige van onze concurrenten opteert VW voor een zogenaamd MEB-platform dat ook voor gelijkaardige e-modellen van onze zustermerken zal worden gebruikt.'

VW ID.3 is voorbestemd om marktleider te worden in het e-segment. © /

De ID.3 1ST is verkrijgbaar in drie uitrustingsniveaus en heeft een rijbereik tot 420 kilometer (WLTP) in het geval hij is uitgerust met een batterij van 58 kWh. Met een batterij van 77 kWh zal de actieradius toenemen tot 550 kilometer. Omdat de ID.3 compatibel is met snelladers volstaat een half uur laden aan een snellaadpaal van 100 kW voor een rit van net geen 300 kilometer.

De ID.3 heeft op de VW- stand het gezelschap van de ID. BUZZ cargo en ID. BUGGY die een voorafspiegeling zijn van toekomstige ID-seriemodellen. Andere blikvangers zijn de sportieve T-Roc R en T-Roc cabriolet, die laatste is uitgerust met een klassiek stoffen dak dat in amper 9 seconden kan geopend worden. Openen en sluiten kan al rijdend tot een snelheid van 30 km/u.

Vanzelfsprekend rolt VW in Brussel ook de rode loper uit voor de Golf VIII, gedigitaliseerd, geconnecteerd, vooruitziend en intuïtief te bedienen, verkrijgbaar in vijf hybride versies en meerdere benzine- en dieselmotoren.

VW T-Roc cabriolet is een waardige opvolger van de Beetle cabrio. © /

Intelligente laad- en energieoplossingen

Volkswagen maakt van elektromobiliteit een topprioriteit. Electric D'Ieteren Solutions (EDI) laat de bezoekers kennismaken met intelligente laadoplossingen die een duurzaam ecosysteem creëren en een antwoord geven op de vele vragen van zowel particuliere eigenaars van een e-mobiel als wagenparkbeheerders met stekkerauto's in hun vloot.

Het EDI-aanbod omvat laadstations voor thuis en op het werk, maar ook een laadpas voor het laden onderweg die toegang geeft tot meer dan 100.000 laadpunten in 25 EU-landen.

Politiek moet kleur bekennen

'Wat 2020 ons brengt, hangt in belangrijke mate af van de politieke en economische ontwikkeling in ons land,' zegt Ponteville. 'Niemand kan vandaag voorspellen welke partijen wanneer een nieuwe federale regering zullen vormen en wat de inhoud van het regeerakkoord zal zijn.

'Hoe langer de politieke impasse voortduurt, hoe somberder de economische vooruitzichten. Wie zinnens is een nieuwe auto te kopen, schuift een beslissing op de lange baan uit vrees een verkeerde beslissing te nemen. Zolang de politiek geen kleur bekent, leeft het land in het ongewisse. Dat maakt het moeilijk om prognoses te maken voor 2020.

'Aan de ene kant stijgen de roep en vraag naar duurzame mobiliteit maar aan de andere kant heerst er grote onzekerheid over wie straks wat gaat beslissen. En dat terwijl wij geen tijd te verliezen hebben en het land nood heeft aan een voluntaristisch en ambitieus beleid inzake mobiliteit en autofiscaliteit.'

Recordaantal premières Door de verhuis van de North American International Autoshow (NAIAS) in Detroit van begin januari naar juni wordt de Brussels Motor Show vanaf nu het eerste autosalon van het nieuwe kalenderjaar. Dat zorgt ervoor dat almaar meer merken de voorkeur geven aan Brussel voor de lancering van hun nieuwe modellen. Dat betekent dat ook tal van topmanagers naar Brussel komen afzakken en in hun spoor autojournalisten uit de hele wereld. De Brussels Motors Show is plots de benchmark voor de rest van de wereld geworden. Hierna een overzicht van de belangrijkste wereld- en Europese premières in alfabetische volgorde. Wereldpremières Audi A5 Sportback g-tron, BMW TBC, Genty Akylone, Jaguar F-Type, MINI TBC, Nissan Juke, Mercedes GLA, Opel Insignia, Renault Captur E-Tech, Renault Clio E-Tech en Renault Espace Europese premières Audi e-tron Sportback, BMW 2 Gran Coupé, BMW 2 CS, BMW M8 Gran Coupé, Mazda 2, Mazda MX-30, MINI Cooper Works GP, Mitsubishi Space Star, Vanderhall Carmel, Vanderhall Edison Concept cars Citroën Ami One concept, Citroën C5 Aircross PHEV, Cupra Tavascan, DS Formula e, Opel Corsa e-rally, Opel Elektro GT, Peugeot 508 Sport Engineered, Renault Clio HEV-E Tech, Seat EL-Born, VW ID. Buggy, VW ID. Buzz

