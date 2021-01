Beschikbare oplaadinfrastructuur is een belangrijke factor voor het succes van e-mobiliteit en daarbij kan de mobiele oplaadrobot een grote rol gaan spelen, volgens Volkswagen.

Volkswagen Group Components, de afdeling die instaat voor de ontwikkeling van oplaadsystemen binnen de Duitse automobielgroep, onthulde een prototype van zijn mobiele oplaadrobot. Het is één van de concepten die mogelijk de komende jaren de oplaadinfrastructuur met succes gaat uitbreiden. De opdracht luidde: het volledig autonoom opladen van voertuigen in krappe ruimtes, zoals ondergrondse garages.

"Een oplaadinfrastructuur die overal beschikbaar is, blijft een belangrijke succesfactor voor e-mobiliteit. Onze oplaadrobot is maar één van de verschillende methodes, maar zeker één van de meest visionaire", zegt Thomas Schmall, voorzitter van de raad van bestuur van Volkswagen Group Components.

De oplaadrobot wordt gestart via een app of Car-to-X-communicatie en werkt volledig autonoom. Hij controleert zelfstandig het op te laden voertuig. Van het openen van de laadklep, over het inpluggen van de stekker, tot het weer uittrekken ervan, het hele proces vindt plaats zonder dat er mensen aan te pas komen.

Om meerdere voertuigen tegelijk op te laden, brengt de mobiele robot een aanhanger naar het voertuig als mobiele energieopslag, sluit deze aan en laadt daarmee de batterij van het elektrische voertuig op. De energieopslag blijft tijdens het laden bij de auto.

Ondertussen zorgt de robot er voor dat er meer voertuigen geladen worden. Zodra hij klaar is, haalt hij de mobiele energieopslag zelfstandig op en stuurt hem terug naar een centraal oplaadstation. Alleszins een interessant concept om de doorbraak van de elektrische auto te bespoedigen.

VW ontwikkelt een oplaadrobot © GF

