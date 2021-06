Astypalea is een klein Grieks eilandje dat men volledig duurzaam wil maken en één van de doelstellingen is een volledig elektrische mobiliteit.

Volgens de CEO van de Volkswagen Groep, Herbert Dies, moet dit een Europees onderzoeksgebied worden naar de mogelijkheden om ons minder koolstofafhankelijk te maken. Via dit project wil duidelijk maken welke motivaties of stimuli nodig zijn om automobilisten de switch naar elektromobiliteit te laten maken. Een eerste stap in de decarbonisatie is een grondige vernieuwing van de energie-infrastructuur op het eiland.

Met de bevindingen van dit relatief kleinschalige project hoopt men de ontwikkeling van duurzame energiebevoorrading en dito mobiliteit in Griekenland te versnellen. Men wil er snel vooruitgang boeken door nauw samen te werken met de overheid maar ook met de lokale ondernemers.

De eerste elektrische voertuigen zullen er in de zomer in dienst worden genomen door overheidsinstanties (politie, luchthaven, gemeentelijke diensten) en vanaf juni kunnen consumenten elektrische VW-producten bestellen zoals de VW e-up, de ID.3, de ID.4. en de elektrisch aangedreven Seat-scooter.

Het eiland voorziet vandaag in elektriciteit via dieselgeneratoren, maar vanaf 2023 moet een installatie zonnepanelen van 3 megawatt volstaan om alle elektrische voertuigen op te laden. Tegen 2026 moet zonne-energie ruim 80% van de totale stroombevoorrading van het eiland op zich nemen.

