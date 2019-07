Volkswagen Group of America heeft een unieke conceptauto onthuld die het erfgoed van Volkswagen combineert met futuristische technologie.

De VW Type 20, die gebaseerd is op een Type 2 Microbus met 11 ramen uit 1962, werd omgebouwd naar een elektrische aandrijving en pakt uit met een waaier aan experimentele elementen zoals tactiele objecten en interactieve elektronica. Deze unieke conceptauto belichaamt de traditie van de Volkswagen Groep om toekomstgerichte innovatie te combineren met iconisch erfgoed, net zoals de op stapel staande ID. BUZZ dat zal doen.

De Type 20 beschikt over een integrale BEV-aandrijving bestaande uit een batterij van 10 kWh, een 2.500 Watt sterke onboardlader en een elektromotor die 120 pk en 235 Nm levert. Bovendien kan hij rekenen op een actieve pneumatische ophanging op maat, die samen met Porsche werd ontwikkeld en die de voertuighoogte via software aanpast. Zo kan de Type 20 omhoog komen als de bestuurder in de buurt is.

Als experiment op het vlak van biometrische voertuigtoegang heeft de Type 20 realtimegezichtsherkenning aan boord samen met de digitale ondersteuning om gebruikers op te slaan en te identificeren. Het systeem gebruikt hiervoor een 720p-groothoekcamera die geïntegreerd werd in de tweede zijruit aan bestuurderszijde. De herkenning gebeurt op basis van het Sensory SDK dat in realtime draait op het prototype van een Nvidia Jetson TXS-pakket. Verder werd een Looking Glass II holografisch display, dat 3D-beelden kan genereren zonder dat een speciale bril moet worden gebruikt, geïntegreerd in het dashboard van de Type 20.(Belga)