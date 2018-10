Volkswagen onthult T-Cross

Volkswagen miste nog een compact model om de concurrentie aan te gaan met de Renault Captur, Peugeot 2008 en andere Citroëns C3 Aircross op de markt van kleine SUV's. Die leemte wordt nu opgevuld door de T-Cross, een model dat vrijwel tegelijk op drie plaatsen - Amsterdam, Sao Paulo en Shanghai - werd voorgesteld en daarmee zijn wereldwijde ambitie kenbaar maakt.

De nieuwe SUV is 12 cm korter dan de bekende T-Roc, en dus vrij compact, maar tegelijk ook zeer polyvalent dankzij een intelligent ontworpen interieur met een optimale modulariteit. Zo kan het koffervolume oplopen tot 1.281 liter dankzij de verschuifbare en neerklapbare achterbank.

Net als zijn grote broers heeft ook de T-Cross recht op een resem rijhulpsystemen die je tot hiertoe bijna uitsluitend op de grotere modellen terugvond. Onder de motorkap is er keuze uit vier krachtbronnen: drie op benzine en één diesel. Allemaal zijn ze voorzien van een turbolader: de 1.0 TSI met 95 of 115 pk, de 1.5 TSI met 150 pk en de 1.6 TDI met 95 pk. Er zijn drie uitrustingsniveaus beschikbaar: T-Cross, Life en Style, waaraan de packs Design en R-Line nog een extra sportief accent kunnen toevoegen. De T-Cross loopt naast de Polo van de band in de Spaanse Volkswagen-fabriek in Navarra en komt begin 2019 op de markt.(Belga)