Volkswagen onthult nieuwe Tiguan

Volkswagen lanceert de derde generatie van zijn succesvolle middelgrote SUV die leverbaar wordt met een plug-inhybride, benzine- en dieselaandrijving.

Hoewel de Tiguan niet het meest opvallende model is in het Volkswagen-gamma, blijkt hij toch een van de grote succesnummers van het Duitse merk. Sinds de lancering van de eerste generatie in 2007 werden al meer dan 7,5 miljoen exemplaren geleverd van deze polyvalente middelgrote SUV. Nu gaat de productie van de derde generatie van start.

Digitale cockpit

Het beproefde concept werd behouden en ook uiterlijk blijft de VW Tiguan goed herkenbaar. Het 4,54 meter lange koetswerk werd wat gestroomlijnder met een cx-waarde van 0,28 en kreeg een iets hoger front en de nieuwe lichtsignatuur van het merk.

Het interieur onderging daarentegen wel een volledige transformatie met een digitaal dashboard, een head-updisplay en een groot infotainmentscherm met een formaat tot 15”. Daarbij kan de bestuurder rekenen op nieuwe functies – die ook bediend kunnen worden door een nieuwe spraakassistent – en leuke of handige snufjes zoals de ergoActive-Plus-stoelen met drukpuntmassage en een programmeerbare stoelverwarming en -ventilatie, een geperfectioneerde Park Assist en een adaptieve demping.

Elektrische ondersteuning

De nieuwe Tiguan rust op het MQB Evo-platform en is uitgerust met de recentste generatie verbrandingsmotoren met elektrische ondersteuning. Een volledig elektrische versie is er echter niet. Wel keuze uit een plug-inhybride op basis van de 1.5 TSI met een vermogen van 204 of 272 pk, die dankzij de batterij van 19,7 kWh tot 100 kilometer elektrisch kan rijden, of een milde hybride 1.5 eTSI met 130 of 150 pk. Daarnaast zijn er ook nog klassieke krachtbronnen verkrijgbaar: de 2.0 TSI op benzine met 204 en 265 pk of de 2.0 TDI diesel met 150 of 193 pk.

De nieuwe Volkswagen Tiguan verschijnt in het voorjaar van 2024 bij de dealers. Tegen dan zijn de Belgische prijzen ook bekend. Noteer dat de langere Allspace variant niet meer is voorzien.