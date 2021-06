Hier is de T7-generatie van het iconische VW-busje. De T7 Multivan kreeg een eigentijds design, werd iets ruimer en beschikt over de modernste technologie waaronder een plug-inhybride aandrijving.

Natuurlijk blijft ook deze T7 Multivan herkenbaar als een echt VW-busje. Maar hij werd op een geslaagde manier overgoten met de hedendaagse designelementen die tot uiting komen in onder meer de strakke horizontale lijnen en de vormgeving van de lichtblokken. Ook voor de technische basis werd gebruik gemaakt van beproefde technologie, want de T7 rust op het modulaire MQB-platform dat al voor vele modellen in het VW-gamma is gebruikt.

Daarmee werd het voertuig weer iets breder (1.941 mm) en langer: 4.973 mm of 5.173 mm in de verlengde versie. In deze laatste uitvoering varieert het laadvolume tussen 762 liter en 4.005 liter, naargelang de positionering van de stoelen op de tweede en derde rij.

Een modern interieur met een digitaal dashboard. © GF

Plug-inhybride

Voor de aandrijving is er keuze uit klassieke verbrandingsmotoren of een plug-inhybride met een vermogen van 218 pk. Die combineert een 1,4 liter turbobenzine motor van 150 pk met een elektromotor van 116 pk, gekoppeld aan een DSG-automaat en een batterij met een capaciteit van 13 kWh die een elektrisch rijbereik van 50 kilometer levert. Verder is de T7 leverbaar met de 1.5 TSI (136 pk) en 2.0 TSI (154 pk) op benzine en de 2.0 TDI (150 pk) op diesel, eveneens gekoppeld aan een DSG-automaat.

Ook aan boord merk je dat er een nieuwe wind waait met het digitale dashboard en het multimediasysteem als blikvangers. De Multivan kan bovendien semi-autonoom rijden dankzij de IQ Drive Travel Assist en via Car2X-technologie kan hij communiceren met de verkeersinfrastructuur.

De nieuwe T7 Multivan wordt in het najaar bij de VW-dealers verwacht. Tegen dan zullen ook de prijzen en de exacte specificaties bekend zijn.

Een eigentijds design met iconische trekjes. © GF

