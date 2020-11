Volkswagen schrijft de dieselmotor nog niet af. Het Duitse merk lanceert met de nieuwe Golf GTD zelfs de krachtigste turbodiesel in de geschiedenis van het nog steeds erg populaire middenklassemodel.

Volkswagen omschrijft de nieuwe Golf GTD als een langeafstandsatleet. Met zijn 200 pk sterke 2.0 TDI-motor is deze versie het nieuwe vlaggenschip van de Golf-dieselmodellen, dat krachtiger, zuiniger en uitstootarmer functioneert dan ooit tevoren. Het sportieve totaalpakket van de GTD wordt vervolledigd met specifieke kenmerken en een uitgebreide standaarduitrusting.

Maar bovenal zijn de rijprestaties en het verbruik van de nieuwe Golf GTD indrukwekkend: met zijn 400 Nm koppel accelereert deze snelle Volkswagen in 7,1 seconden tot 100 km/u en bereikt hij een topsnelheid van 245 km/u. Daartegenover staat een gecombineerd NEDC-verbruik van slechts 4,4 l/100 km. Zoals alle turbodiesels van de nieuwe Golf is ook de aandrijving van de GTD gekoppeld aan twee achter elkaar geschakelde SCR-katalysatoren. Dankzij dit nieuwe Twindosing-SCR-systeem met dubbele AdBlue-injectie is de stikstofoxide-uitstoot beduidend lager in vergelijking met zijn voorganger. Volkswagen biedt de Golf GTD standaard aan in combinatie met een 7-traps-DSG-automaat.

Wat de specifieke kenmerken en uitrusting betreft, krijgt deze variant de nodige GTD-logo's, een verlicht radiatorrooster dat in de standaard ledkoplampen overloopt, luchtinlaten met honingraatdesign en rode remklauwen. Ook het interieur krijgt een unieke aankleding met een sfeerverlichting in 30 kleuren, een digitale cockpit en een rood pulserende startknop.

De nieuwe Volkswagen Golf GTD wordt de eerstkomende maanden in de Belgische showrooms verwacht.(Belga)

