Volkswagen onthult nieuwe Amarok

Volkswagen stelde de tweede generatie van de Amarok voor. Deze pick-up zal enkel met dieselmotoren verkrijgbaar zijn en verschijnt tegen het einde van het jaar bij de dealers.

Alhoewel dit type voertuig bij ons minder populair is, kennen de pick-ups wereldwijd wel een groot succes omdat het gewoon handige werkpaarden zijn in bijvoorbeeld de landbouw of de bouwsector. Zo ook de in 2009 gelanceerde Volkswagen Amarok, waarvan intussen al meer dan 830.000 exemplaren van de band liepen.

Het is dan ook geen verrassing dat deze pick-up van Volkswagen een opvolger krijgt. Komen de trekken bekend voor? Dat is geen toeval, want de nieuwe Amarok vormt een tweeïge tweeling met de Ford Ranger die al op de markt is. Beide modellen worden ook in dezelfde Ford-fabriek in Zuid-Afrika gebouwd. De technische basis en de aandrijving zijn identiek, maar een eigen design van de voor- en achterpartij en enkele interieurelementen (o.a. het stuur) zorgen voor een specifieke toets op de Amarok.

De VW Amarok blijft een robuust werkpaard.

Maatje groter en enkel diesel

De nieuwe VW Amarok werd een maatje groter, met lengte van 5.350 mm en een wielbasis van 3.270 mm, zodat er wat meer binnenruimte komt en de overhangen iets korter worden. Verder kan de pick-up voortaan door 80 cm diep water waden, 1,16 ton vervoeren en tot 3,5 ton slepen.

In België komen enkel de versies met double cab, vierwielaandrijving en dieselmotoren op de markt. Er is keuze uit een 2 liter met 150, 170 pk of 204 pk en een 3 liter met 241 pk, die altijd aan een automaat gekoppeld worden. De VW Amarok is voorzien van een hele batterij van de recentste comfort- en veiligheidssnufjes en komt tegen het einde van dit jaar op de markt in vier uitrustingsniveaus. Tegen dan zullen ook de Belgische prijzen bekend zijn.