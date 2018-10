Volkswagen onthult chassis van elektrische I.D.

Met het modulaire MEB-platform voor elektrisch aangedreven voertuigen slaat Volkswagen vastberaden de weg in van de elektrische mobiliteit. De eerste I.D. komt al in 2020 op de markt, maar tegen 2025 wil het Duitse merk zo'n 1 miljoen elektrische wagens per jaar verkopen.

Anders dan tot nu toe gebruikelijk was op de markt, is het chassis van de ID. geen onderstel voor verbrandingsmotoren dat achteraf werd aangepast, maar een platform dat van meet af aan werd ontwikkeld voor elektrische auto's. Op dat technologische potentieel kan Volkswagen dus optimaal voortbouwen. Bovendien zijn het design en het concept erg flexibel: ze kunnen worden ingezet voor compacte auto's over SUV's tot busjes. "De ID. is een mijlpaal in de technologische vooruitgang. Hij wordt de allereerste volledig geconnecteerde elektrische auto voor dagelijks gebruik en ieders budget", vertelt Christian Senger, hoofd van de Volkswagen e-Mobilityreeks.

De avant-gardistisch ontworpen ID.-generatie van zero-emissievoertuigen zal een rijbereik halen dat in de lijn ligt van dat van de huidige benzinevoertuigen. Het varieert naargelang het ID.-model van zo'n 330 tot 550 kilometer. Met zijn snellaadmodus met een vermogen tot 125 kW kan de batterij in amper 30 minuten van nul tot 80% worden opgeladen. In het chassis werd de elektromotor met aandrijving in de achteras geïntegreerd en zit de batterij in de vloerbodem van de auto ingebouwd. Zo realiseert Volkswagen een voor de rijdynamiek optimale gewichtsverdeling terwijl de inzittenden genieten van een comfortabel hoge zitpositie. Het vermogen wordt via een eentrapsversnellingsbak van de motor op de achteras overgebracht.

Het eerste I.D.-model wordt een volledig geconnecteerde, compacte vierdeurs, waarvan de prijs in de buurt van de Golf diesel zal liggen. Later zal het modulaire MEB-platform ook dienst doen voor tal van andere elektrische modellen van de vier andere merken uit het concern: Audi, Seat, Skoda en Volkswagen Bedrijfsvoertuigen. (Belga)