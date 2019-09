Op de IAA in Frankfurt toonde Volkswagen de afgelopen week het belangrijkste nieuwe model van de voorbije decennia voor de constructeur, want VW gaat er prat op dat ze nu ook de elektrische wagen 'voor het volk' lanceren die ook democratisch wil zijn.

Naast de lancering van de ID 3, toont de Duitse autoreus eveneens zijn nieuwe 'New Volkswagen' merkidentiteit die deze nieuwe start zal visualiseren. Het is meteen ook een statement waarmee de constructeur een punt wil zetten achter de emissieschandalen die de groep achtervolg(d)en. De toekomst ziet er alvast schoner uit omwille van de CO2-neutrale aanpak en de doorgedreven connectiviteit van de huidige en te verwachten modellen. De nieuwe merkidentiteit is ook zichtbaar middels een nieuw logo dat soberder oogt en een 2D-look krijgt. De nieuwe huisstijl zal op alle communicatie worden doorgevoerd en is erg flexibel met het oog op de diverse digitale toepassingen. Gezien de omvang van de Volkswagen Groep, wordt dit één van de grootste rebranding operaties ter wereld. De transformatie zou medio 2020 afgerond moeten zijn. Het logo oogt sober en is makkelijk te herkennen aan de kleine horizontale vrije ruimte die tussen de V en W zit die verticaal boven elkaar staan opgesteld in een cirkel. De letters raken de cirkel bovenaan en laten ook onderaan een kleine open ruimte. (Belga)