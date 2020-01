Volkswagen beleeft drukke tijden op het autosalon met tal van promoties, maar het merk bereidt zich nu al voor op de zomer en de opwinding van het Europees Kampioenschap Voetbal 2020 met de bijzondere 'United' series.

Deze modellen zijn niet alleen bijzonder interessant voor voetbalfans, ze bieden vooral een grote korting op tal van modellen. De speciale United-serie is immers beschikbaar op een groot deel van het Volkswagen-gamma: up!, e-up!, Polo, T-Cross, Golf Variant, Golf Sportsvan, T-Roc, Tiguan Allspace, Touran en Sharan.

Naast de riante basisuitrusting krijgen de klanten de keuze uit diverse UNITED Plus packs. Afhankelijk van het model kan het klantenvoordeel ten opzichte van een normale versie ruim 3.000 euro bedragen. Het koetswerk van de VW United valt op door de Atlantic Blue Metallic in combinatie met de Dublin lichtmetalen velgen (zwart gepolijst), de getinte zij- en achterruiten en een United logo op de deurstijlen. Het interieur krijgt een speciale bekleding, tuimelschakelaars, een multifunctioneel lederen stuur, airconditioning en een ultramodern infotainmentsysteem, al naargelang het model.

VW biedt tot slot ook drie jaar bijkomende garantie tot 50.000 km. Het optionele United Plus-pakket omvat grotere lichtmetalen velgen, een zwarte dakbekleding, een digitale cockpit of een hoogwaardig multifunctioneel display (op de T-Roc) of de mobiele comforttelefooninterface met inductief laden.(Belga)

