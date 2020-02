Volkswagen versnelt zijn hybride campagne in 2020 met zijn de Touareg R, die zijn wereldpremière op 3 maart in Genève beleeft. Deze SUV deelt zijn krachtbron met de Bentley Bentayga Hybrid.

De grote SUV's moeten vandaag gewoon een hybride aandrijving bezitten om nog een commerciële kans op de markt te maken. Vandaar dat ook het topgamma van de SUV's van Volkswagen in Europa overschakelt naar plug-in hybride aandrijvingen. Weliswaar met een sportief tintje aangezien het systeemvermogen 462 pk bedraagt in de Touareg R. De sportieve en stoere look van deze R-Design versie maakt het plaatje compleet.

Deze zware jongen kan zich milieuvriendelijk in de stad verplaatsen, waar hij zuiver elektrisch kan rijden. In de elektrische stand bedraagt de topsnelheid nog steeds 140 km/u. De nodige elektriciteit wordt opgeslagen in een 14,1 kWh batterij die onder de koffervloer werd geplaatst. Het elektrisch rijbereik is wel beperkt tot 40 à 50 km. Een Tiptronic 8-trapsautomaat en een transferbak leiden het vermogen naar de vier wielen.

Dankzij deze vierwielaandrijving en het koppel van 700 Nm is de Touareg ook uitermate geschikt voor professioneel gebruik met een trekvermogen tot 3,5 ton. De Touareg R is ook de eerste plug-in hybride SUV die beschikbaar is met Trailer Assist, het systeem dat manoeuvreren met een aanhanger eenvoudiger maakt, ook in de 100% elektrische stand. Verder kan de Touareg R ook zeer luxueus uitgedost en gepersonaliseerd worden. Meer details volgen begin maart in Genève.(Belga)

