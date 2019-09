Nu Volkswagen een heel gamma elektrische voertuigen wil commercialiseren, is het logisch dat er ook een ID wallbox komt. Het gaat om een muurlader, waarvan drie versies beschikbaar zullen zijn.

De drie varianten kunnen vanaf eind november via internet of rechtstreeks bij de dealer worden besteld en VW kan een expert inschakelen voor de aansluiting op uw thuisinstallatie. De basisversie - die 399 euro kost - biedt een efficiënte laadoplossing tegen een aantrekkelijke prijs. De lader is eenvoudig in gebruik, heeft een vaste type 2-laadkabel en biedt een laadvermogen van 11 kW zodat thuisladen erg comfortabel verloopt. De tweede is de ID.Charger Connect. Die voegt een digitale en intelligente dimensie toe omdat deze wallbox verbinding kan maken met het thuisnetwerk en de smartphone, zodat klanten hun gebruik en de bijhorende energiekosten kunnen opvolgen.

Ze genieten ook van handige functies zoals onderhoud op afstand, toegangscontrole via een badge en regelmatige software-updates. De introductieprijs van deze ID.-lader bedraagt 599 euro. Tot slot is de ID.Charger Pro, het topmodel met een geïntegreerde elektriciteitsmeter voor nauwkeurige facturering per kilowattuur. Naast de digitale functies behoort een LTE-module tot de standaardspecificaties. Dit laadstation maakt een eenvoudig facturatieproces mogelijk, zowel voor de bestuurder van een bedrijfswagen als voor diens werkgever. De unit kost 849 euro. De LTE datakosten over de levensduur van de wallbox zijn al inbegrepen.(Belga)