Wereldwijd commercialiseert Volkswagen veel meer versies van de Golf dan die wij hier kennen, zij het onder een andere naam. Wat dacht je van deze fraaie vijfdeurs coupé die Lamando heet?

Op de meeste andere continenten zijn de klassieke berlines met kofferbak nog altijd het populairst, ook in de lagere segmenten. Een fraai voorbeeld daarvan is de Volkswagen Lamando die voor de Aziatische markt wordt geproduceerd, in de eerste plaats China.

Een sierlijk aflopende daklijn eindigt in een stijlvolle achterpartij. © GF

Deze Lamando is intussen aan zijn tweede generatie toe en ziet er zeer aantrekkelijk uit met zijn vijfdeurscoupé koetswerk en de sierlijk aflopende daklijn. Hij lijkt wel op een compacte Artheon, die op zijn beurt ook op présence en een stijlvol voorkomen mikt. De zopas onthulde L-versie heeft een lengte van 4,78 meter en biedt door zijn langere wielbasis ook meer zitruimte achterin, wat op de Oosterse markten sterk wordt geapprecieerd. In het interieur valt de premium afwerking op en het doorlopende scherm dat de tellers en het infotainmentsysteem keurig integreert.

Net als de Golf rust ook de Lamando op het modulaire MQB-platform. Voor de aandrijving wordt al zeker beroep gedaan op een 162 pk sterke 1.4 TSI turbobenzinemotor, maar wellicht wordt het aanbod nog verder uitgebreid met andere motoren. Dit model wordt in China geproduceerd door SAIC Volkswagen en richt zich voorlopig enkel op de Aziatische markten. Een verscheping naar Europa is niet meteen gepland.

Een doorlopend display domineert het strakke dashboard. © GF

