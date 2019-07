Romain Dumas verbrak aan het stuur van de 100 procent elektrische Volkswagen ID.R het snelheidsrecord van de heuvelklim in Goodwood dat al 20 jaar op naam stond van een McLaren F1.

Volkswagen ontwikkelde ID.R om het potentieel van een elektrische sportwagen aan te tonen en heeft intussen al enkele mooie records beet. Na een algemene overwinning in de Pikes Peak heuvelklim in de VS en een ronderecord op de Nordschleife van de Nürburgring, suisde de ID-R vorig weekend nu ook het snelst de heuvel in het Engelse Goodwood naar boven. Zelfs meer: de Fransman Romain Dumas, de 'elektrische huispiloot' bij Volkswagen verbeterde het record uit 1999 van de F1 McLaren-Mercedes MP4/13 met Nick Heidfeld aan het stuur met maar liefst 1,7 seconden.

De 680 pk sterke en nog geen 1.000 kilogram wegende elektrische bolide had 39.90 seconden nodig om het 1,89 kilometer lange parcours af te haspelen. "Ik ben erg trots dat ik dit record in Goodwood met de ID.R kon verbeteren", glunderde Romain Dumas aan de finish. "Deze korte heuvelklim is een bijzondere uitdaging. Omdat het circuit zo kort is, kan je niet de minste fout maken en moet de voorbereiding en de afstelling van de wagen tot in de puntjes kloppen. Bovendien kan je hier vooraf niet testen, wat de opdracht nog eens zo moeilijk maakt."(Belga)