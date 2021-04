De Volkswagen ID.4 is tot World Car of the Year verkozen. Een prestigieuze bekroning die de steile opgang van de elektrische voertuigen mooi illustreert.

In de verkiezing van World Car of the Year 2021 ging de Volkswagen ID.4 de Honda e en de Toyota Yaris vooraf. Deze laatste werd al eerder bekroond tot Europese Auto van het Jaar. VW kaapte al vijf keer deze prijs weg, de laatste maal was dat met de Golf in 2013. Voor een constructeur is dit altijd een mooie erkenning met een grote commerciële waarde.

De keuze voor de elektrische VW ID.4 geeft ook het groeiende belang weer van voertuigen met een elektrische aandrijving. Het is derde keer dat een elektrische auto tot World Car of the Year is verkozen. In 2011 kaapte de Nissan Leaf deze prijs al weg en in 2019 de Jaguar I-Pace.

Mercedes S Klasse © GF

Naast de hoofdprijs werden er nog awards in verschillende categorieën uitgedeeld. Zo was de Honda e de laureaat bij 'World Urban Cars', werd de Mercedes S Klasse de winnaar in de klasse 'World Luxury Car', is de Porsche 911 Turbo de nieuwe 'World Performance Car' en kreeg de Land Rover Defender de award voor het design.

