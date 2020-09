De ID.4 is de eerste volledig elektrisch aangedreven SUV van Volkswagen die het merk zopas heeft onthuld. Ook de prijzen zijn reeds bekend.

De lanceringsversie (First Edition) zal op de Duitse markt 50.000 euro kosten. Dat is allerminst een koopje, maar voor dat geld belooft VW wel een riante uitrusting.

Onder de motorkap zit een elektromotor die 204 pk en 310 Nm. Het motorkoppel is onmiddellijk beschikbaar waardoor de SUV in 8,5 seconden van 0 tot 100 km/u spurt. De topsnelheid bedraagt 160 km/u. VW voorziet in deze eerste badge modellen een batterij van 77 kWh die 493 kg weegt en een rijbereik van 520 km garandeert. In 2021 volgt een nog krachtiger topmodel met vierwielaandrijving. Er volgt ook een basisversie met een iets lager prijskaartje vanaf 40.000 euro. Precies dat model zou een belangrijke doorbraak zou kunnen betekenen op de bedrijfswagenmarkt. Voorlopig zullen er maar weinig particulieren zijn die dit bedrag in een elektrische auto willen investeren. Voor dat budget kunnen ze immers veel grote berline- of SUV-modellen kopen met een aantrekkelijke en vooral "geruststellende" autonomie.

De Volkswagen ID.4 meet 4,58 m en biedt een bagageruimte van 543 liter, die kan worden uitgebreid tot 1.575 liter met neergeklapte achterbank. Kortom, deze ID.4 is even inzetbaar als een Passat break.(Belga)

