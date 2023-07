Volkswagen Groep onder spanning

Volkswagen zit in zwaar weer met het ID.-gamma. VW haalt met dat volledig elektrisch merk niet de verhoopte resultaten omdat de markt van elektrische voertuigen afkoelt.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een Belgisch probleem maar wel om een wereldwijde terugval van de verkoop van elektrische voertuigen. Na de covidcrisis, kwam het chiptekort waardoor voertuigen niet tijdig konden worden geleverd. Een beperkt aanbod maakte het product tot een schaars goed en dan stijgt de vraag.

Inmiddels draaien de productielijnen weer min of meer normaal en veel constructeurs – waaronder ook Volkswagen ID. – hebben een tandje bijgestoken om de klant wiens geduld de voorbije jaren op de proef werd gesteld, snel van dienst te zijn. Maar die klant laat het nu afweten want het aantal bestelorders ligt danig onder de verwachtingen. En in tegenstelling tot de voorgaande jaren staan er vandaag wel EV’s in de toonzaal die meteen leverbaar zijn.

Lokaal product

Dat komt omdat op een aantal markten de premies voor elektrische voertuigen zijn teruggeschroefd of zelfs afgeschaft. Veel consumenten kunnen in economisch onzekere tijden ook niet investeren in nieuwe technologie, die bovendien een stuk prijziger is geworden. In tussentijd heeft VW ID. ook met flink wat softwareproblemen moeten afrekenen en de overige elektrische producten uit de groep krijgen hun zaakjes maar moeilijk op orde.

Audi werkt nog altijd aan een nieuw platform, maar die basis laat zo lang op zich wachten dat het merk naar verluidt gesprekken voert met een Chinese speler (SAIC Motors) om een structuur over te nemen. ‘Vorsprung durch Technik’ komt straks misschien uit het Oosten.

Lopen bij ons de voorraden met nieuwe modellen op, op de Chinese markt is nu een heuse prijzenslag met elektrische modellen aan de gang. Daar speelt marktleider BYD (Build Your Dreams) het erg hard door voertuigen bijzonder scherp te prijzen. Het resultaat is dat zowel Tesla als VW ID. meegaan in de neerwaartse prijsspiraal. Momenteel kan je daar een ID.3 kopen die – na aftrek van weliswaar tijdelijke kortingen – minder dan 20.000 euro kost.

Bij ons betaal je het instapmodel van diezelfde ID.3 ruim 46.000 euro. De constructeur geeft aan dat het om een lokaal gebouwd product gaat en niet om de Europees gehomologeerde versie. Feit is dat er geen redelijke uitleg is om een dergelijk prijsverschil te verantwoorden. Het lijkt wel op een strategie om op korte termijn cashflow te genereren. Vraag is of die prijzenoorlog ook naar Europa zal overwaaien want Chinese spelers als BYD zijn inmiddels ook bij ons aanwezig.