Volkswagen Golf R 333: snel en exclusief

De potentste Volkswagen Golf krijgt nog een speciale reeks: de R 333 is 333 pk sterk en er worden slechts 333 stuks van geproduceerd.

Met de elektrificatie lijkt het einde van de modellen met krachtige benzinemotoren finaal in zicht. Volkswagen wil er een mooie zwanenzang van maken door nog een speciale reeks van de Golf R aan te bieden. Dit wordt een buitenkans voor de liefhebbers, want van deze Golf R 333 zullen slechts 333 stuks geproduceerd zodat de exclusiviteit verzekerd is.

Opvallende verschijning

De Golf R 333 herken je meteen aan de felgele en zwarte uitdossing. Deze tint heet officieel Lime Yellow Metallic en contrasteert mooi met de zwarte details en de 19” Estoril-velgen met blauwe remzadels. Het R Performance Pack is standaard en dat betekent dat elementen als de dakspoiler en de Akrapovic-uitlaat of de driftfunctie en de Nürburgring-rijmodus meteen aanwezig zijn. In het interieur wordt de sportieve lijn doorgetrokken met kuipvormige stoelen in nappaleder en het obligate plaatje met het serienummer.

Onder de motorkap van de Golf R 333 schuilt de krachtigste versie van de 2 liter turbobenzinemotor, die al bij ’20 Years Edition’ opdook en dus 333 pk en 420 Nm produceert. Die power wordt op de vier wielen gezet via een gerobotiseerde DSG-transmissie met dubbele koppeling. Daarmee lukt de sprint van 0 naar 100 km/u in 4,6 seconden en loopt de topsnelheid op tot 270 km/u. Indrukwekkende prestaties dus.

Dat was het leuke nieuws. Minder fijn is dat aan deze snelle Golf ook zeer van exclusief prijskaartje van maar liefst 76.410 euro hangt.