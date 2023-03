Volkswagen gaat goedkopere EV’s bouwen

In 2025 wil VW met dochtermerk ID. de lat lager leggen door met een goedkoper instapmodel te komen. Dat wordt de ID.2 met de afmetingen van een VW Polo, er zou zelfs een ID.1 in de pijplijn zitten.

Elektrische Polo?

Volkswagen heeft zopas op een persconferentie het jaarrapport getoond en meteen een vooruitblik gegeven op wat komen gaat. In 2025 wil VW de ID.-productlijn met 100% elektrisch aangedreven modellen verder uitbreiden. Op zich komt dat niet als een verrassing, maar Wolfsburg geeft aan dat het de prijs van deze nieuweling wil drukken. De aangekondigde ID.2 zou een prijskaartje van 25.000 euro moeten hebben. Voor dat geld krijg je een compacte hatchback met de proporties van een VW Polo. Ook de vormtaal met de brede C-stijl die typerend is voor de Golf en de Polo zien we erg duidelijk op de eerste beelden die van de (voorlopige) conceptwagen te zien krijgen.

25.000 euro

Even opvallend is de prijs die Volkswagen in het vooruitzicht stelt. De conceptwagen wordt aangekondigd als ID.2All, vrij vertaald, een elektrische auto die iedereen kan betalen. VW belooft een instapprijs van minder dan 25.000 euro. Toegegeven, dat is aantrekkelijker dan wat we van elektrisch aangedreven voertuigen gewend zijn, maar het is nog steeds duurder dan een basismodel van de Polo met verbrandingsmotor die je vandaag vanaf 22.600 euro voor je deur parkeert. Men kan zich ook de bedenking maken of een EV weldegelijk goedkoper is geworden, of de klassieke versie met verbrandingsmotor plots een stuk prijziger is?

Nog kleiner (én goedkoper)

Feit is dat VW fraaie specificaties belooft voor deze compacte elektrische auto. Men belooft een elektrisch rijbereik tot 450 km, maar de basisversie van 25.000 euro zal wellicht over een kleinere batterij en een beperkter rijbereik beschikken. Deze ID.2 zal op een Entrylevel MEB-platform worden gebouwd en zal – in tegenstelling tot de rest van de ID.-range over voorwielaandrijving beschikken. Het ziet er ook naar uit dat dit model de Polo zal vervangen, want de VW Groep gaf eerder al te kennen dat er niet zal worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van een volgende generatie Polo (én Skoda Fabia, én Seat Ibiza) met verbrandingsmotor. VW maakte tot slot nog duidelijk dat er ook een nog compacter ID.-model aankomt, de ID.1 met een prijskaartje beneden 20.000 euro.

