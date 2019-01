Volkswagen gaat elektrische modellen bouwen in Chattanooga

Volkswagen investeert hiervoor ongeveer 700 miljoen euro (800 miljoen dollar) in de fabriek. De uitbreiding zou tot 1.000 nieuwe banen en enkele banen bij de toeleveranciers moeten creëren.

De eerste elektrische auto van Chattanooga zal in 2022 de assemblagelijnen verlaten. Daarnaast worden de komende jaren naar verwachting 8 MEB-fabrieken gebouwd in Europa, Noord-Amerika en China. Volkswagen zal zijn productiecapaciteit opvoeren om tegen 2025 meer dan één miljoen elektrische auto's per jaar te verkopen.

De eerste elektrische auto die in de Chattanooga-site van de band zal rollen, wordt een SUV-model, de I.D. Crozz. Volkswagen zal ook de in Noord-Amerika ook de I.D. Buzz bouwen en dat wordt een elektrische remake van de legendarische VW Combi. Beide modellen, maken optimaal gebruik van de mogelijkheden van elektrische aandrijving en ze zullen aanvankelijk het nieuwe I.D.-gamma vormen. Volgens de Duitse fabrikant zullen ze autonome rijfuncties, een ruim interieur, een dynamisch rijgedrag en ongeëvenaarde connectiviteit bieden.

In de komende jaren zal het merk meer dan 20 100% elektrische modellen op de markt brengen, waarvan de eerste de compacte I.D. zal zijn. Dit eerste model zal vanaf eind 2019 in de fabriek in Zwickau in Oost-Duitsland worden gebouwd.(Belga)