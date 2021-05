Net als de gewone, 'korte' Tiguan kreeg ook de Allspace zevenzitter een update die een opgefrist uiterlijk en meer comfort, veiligheid en connectiviteit oplevert.

De Tiguan Allspace is de 22 cm langere versie van de Tiguan die plaats biedt aan een derde zetelrij en dus zeven personen kan vervoeren. De recente opfrisbeurt van de korte versie liet al vermoeden dat ook de XL-variant snel onder handen genomen zou worden.

De Tiguan Allspace kreeg ook een nieuwe look aangemeten in de nieuwe huisstijl waarbij vooral de neuspartij met de tot de lichtblokken doorgetrokken grille opvalt. Ook achteraan vallen nieuwe lichtunits te noteren en werd de bumper bijgeschaafd.

Het interieur kreeg een nieuw multimediasysteem. © GF

De SUV pakt verder uit met een verbeterde connectiviteit via het MIB3 infotainmentsysteem en krijgt een uitgebreider veiligheidspakket met de nieuwste assistentiesystemen. Daaronder de Travel Assist waarmee je semi-autonoom tot 210 km/u kan rijden. Wat aandrijvingen betreft, zal de Allspace ook beschikken over de e-Hybrid, een 245 pk sterke plug-in hybrid, die een 1.4 TSI benzinemotor met een elektromotor combineert. Verder is er nog het klassieke aanbod van benzine- en dieselmotoren: 1.5 TSI van 150 pk en de 2.0 TSI van 190 of 245 pk, naast de 2.0 TDI met 150 of 200 pk.

De vernieuwde Volkswagen Tiguan Allspace komt later in het jaar op de markt en tegen dan zullen ook de exacte prijzen en specificaties bekend zijn.

De Allspace onderging een lichte restyling. © GF

