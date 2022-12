Volkswagen frist ID.3 al op

Na amper drie jaar dienst geeft Volkswagen zijn kleinste elektrische model al een update. Dat levert de ID.3 een licht opgefrist design, een betere ergonomie en een completere uitrusting op.

Ook Volkswagen heeft de elektrificatie succesvol ingezet met de ID-familie. De eerste ID.3 kwam in 2020 op de markt en intussen zijn er een half miljoen ID-modellen verkocht van alle types door elkaar (ID.3, ID.4, ID.5, Buzz), terwijl er nog ruim 135.000 bestellingen geleverd moeten worden.

De elektrische winkel draait dus goed bij Volkswagen, dat niet nalaat om het bestaande gamma up-to-date te houden. Zo krijgt de ID.3 nu zijn eerste grote update, die vooral te maken heeft met een betere materiaalkwaliteit en ergonomie plus een nieuwe generatie van software die beter presteert en ook over-the-air updates toelaat.

Op esthetisch vlak valt in de eerste plaats de strakkere voorbumper op, terwijl het interieur nu standaard een 12” scherm voor het infotainmentsysteem en licht hertekend dashboard en middenconsole krijgt. De afwerking gebeurt voortaan in materialen van niet-dierlijke oorsprong en de koffervloer is nu verwijderbaar.

Deze vernieuwde ID.3 zou tegen eind 2023 in de showrooms opduiken.