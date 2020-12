Sinds 1950 exporteert Volkswagen personenauto's in losse onderdelen en monteert die in het buitenland om daar makkelijker nieuwe markten aan te boren.

Sinds 1950 levert het Volkswagen in het buitenland voertuigen die in losse onderdelen zijn gedemonteerd om ze in het land van bestemming te monteren. Dat proces heet "Completely knocked down (CKD)" - volledig gedemonteerd. Was het in het begin slechts een kwestie van het aanboren van nieuwe markten, tegenwoordig zorgt CKD ook voor de levering van het wereldwijde productienetwerk van Volkswagen - en is het een belangrijke verkoopfactor: tot nu toe zijn er ongeveer 200 miljoen voertuigen over de hele wereld geëxporteerd. Elk jaar komen er ongeveer drie miljoen onderdelen of voertuigen bij. De eerste auto die in onderdelen uit een kist werd geassembleerd was de legendarische Kever.

Het gebruik van CKD kan verschillende redenen hebben: gebrek aan rentabiliteit voor de bouw van een eigen fabriek in het betrokken land, te kleine hoeveelheden, hoge kosten voor een nieuwe uitrusting van de productie ter plaatse of ook douane- en invoervoorschriften.

Het begon allemaal in 1950, toen de eerste Kever in delen in Ierland aankwam. Daarna volgden leveringen aan Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië en Mexico. Met name voor Zuid-Amerika was de assemblage van de gedemonteerde voertuigen ook de basis voor de grote productiebedrijven van vandaag, zoals Volkswagen do Brasil of Volkswagen de México. Vandaag zijn er 27 assemblagelocaties in tien landen: de grootste CKD assemblagefabriek bevindt zich in Zuid-Afrika, waar onder andere de Polo wordt geproduceerd voor alle markten van de rechtsgestuurde wagens. Een ander exportsucces is de Tiguan, die ook door CKD in Rusland en Mexico wordt geassembleerd. Andere locaties zijn in de VS, China, Brazilië, Argentinië, India, Maleisië en Indonesië. (Belga)

