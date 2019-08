Met meer dan 175.000 verkochte exemplaren is de Volkswagen California een bestseller in de klasse van compacte kampeerwagens. Het Duitse merk brengt nu een update uit om beter tegen de concurrentie opgewassen te zijn.

Eind augustus onthult Volkswagen op het Caravansalon van Düsseldorf in wereldpremière de nieuwe California 6.1. Opvallend is de nieuwe voorkant die geïnspireerd is op de recente modellen van het merk. Verder zijn de kookhoek en bedden doorontwikkeld en werd het nieuwe multifunctionele bedieningspaneel in de dakconsole gedigitaliseerd. Een andere nieuwigheid aan boord van de kampeerauto zijn de optioneel eveneens digitale instrumenten en de infotainmentsystemen van de nieuwe generatie met geïntegreerde internetverbinding. Ook het dashboard is hertekend en aangepast aan de hedendaagse digitale wereld.

Een nieuwe elektromechanische stuurbekrachtiging draagt bij tot meer veiligheid en comfort, omdat ze gepaard gaat met de introductie van rijhulpsystemen zoals de rijstrookassistent Lane Assist in het model in het Transporter-gamma. De nieuwe California is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: Beach, Coast en Ocean. Voor de aandrijving is er keuze uit voorwielaandrijving of de 4Motion vierwielaandrijving in combinatie met de 2.0 TDI in verschillende vermogensniveaus.(Belga)