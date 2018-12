Volkswagen bouwt mobiele laadpalen

Heel wat constructeurs van elektrische auto's slaan ons om de oren met laadsystemen die steeds sneller worden en grotere stroomsterktes in de auto kunnen pompen. Dergelijke technologie is interessant maar valt of staat met de stroom die het netwerk kan bieden en steeds vaker lopen we wat dat betreft aan tegen de grenzen van het stroomnet.

Daar heeft VW iets op gevonden met de mobiele laadstations. Die kunnen in principe vervoerd worden en opgeladen worden met groene stroom omdat in de laadunit tal van (gebruikte) autobatterijen worden geïntegreerd. Het is ook perfect mogelijk om deze batterijen in de paal traag op te laden met een Amperage dat het plaatselijke elektriciteitsgrid wel kan leveren.

VW stelt dat één laadunit tot vier auto's tegelijk (snel) kan opladen. Er zijn ook aansluitpunten voor elektrische fietsen en men ken er zelfs een smartphone van extra 'jus' voorzien. De eerste paal werd reeds in de VW thuisbasis in Wolfsburg geïnstalleerd.(Belga)