De elektrische Opel Vivaro-e komt dit najaar op de markt en laat de keuze uit batterijen van 50 en 75 kWh met een autonomie van 230 of 330 kilometer (WLTP), voor een prijs vanaf 35.600 euro.

De levering van de emissievrije bedrijfswagen van Opel start vanaf dit najaar. Kopers van de Vivaro-e kunnen kiezen uit twee lithium-ion-batterijen: één met een capaciteit van 50 kWh voor een actieradius van 230 km en één met een capaciteit van 75 kWh voor 330 km (WLTP1). Het batterijpakket is onder de laadvloer ondergebracht, zodat de laadruimte onaangetast blijft. Bovendien verlaagt dat het zwaartepunt, wat de wegligging in bochten, de stabiliteit en het rijplezier verhoogt, zelfs als het voertuig volledig beladen is.

Met 100 kW (136 pk) vermogen en 260 Nm trekkracht levert de Vivaro-e betere prestaties dan de meeste andere elektrische bedrijfswagens. En met een elektronisch gelimiteerde topsnelheid van 130 km/u komt de hij prima mee met het verkeer op de snelweg, terwijl de actieradius gehandhaafd blijft. De Opel heeft een laadvermogen van 1.275 kg, waarmee hij nauwelijks onderdoet voor de versie met 2.0 dieselmotor (1.405 kg laadvermogen). Uniek is dat de Vivaro-e als enige elektrische bedrijfswagen in zijn segment een aanhanger mag trekken. Het maximale geremde trekgewicht is 1.000 kg.

Er bestaan twee lengtevarianten - 4,95 meter en 5,30 meter - en diverse carrosserievarianten. De meeste versies zijn 1,90 meter hoog, zodat de Vivaro-e ook in de meeste parkeergarages kan parkeren en laden. Er is ook een breed scala aan rijhulpsystemen en geavanceerde technologieën beschikbaar, waaronder een achteruitkijkcamera van 180 graden en een multimedia-infotainmentsysteem. Functies zoals sensorgestuurde schuifdeuren of het FlexCargo-laadsysteem verhogen de functionaliteit nog verder.(Belga)

De levering van de emissievrije bedrijfswagen van Opel start vanaf dit najaar. Kopers van de Vivaro-e kunnen kiezen uit twee lithium-ion-batterijen: één met een capaciteit van 50 kWh voor een actieradius van 230 km en één met een capaciteit van 75 kWh voor 330 km (WLTP1). Het batterijpakket is onder de laadvloer ondergebracht, zodat de laadruimte onaangetast blijft. Bovendien verlaagt dat het zwaartepunt, wat de wegligging in bochten, de stabiliteit en het rijplezier verhoogt, zelfs als het voertuig volledig beladen is.Met 100 kW (136 pk) vermogen en 260 Nm trekkracht levert de Vivaro-e betere prestaties dan de meeste andere elektrische bedrijfswagens. En met een elektronisch gelimiteerde topsnelheid van 130 km/u komt de hij prima mee met het verkeer op de snelweg, terwijl de actieradius gehandhaafd blijft. De Opel heeft een laadvermogen van 1.275 kg, waarmee hij nauwelijks onderdoet voor de versie met 2.0 dieselmotor (1.405 kg laadvermogen). Uniek is dat de Vivaro-e als enige elektrische bedrijfswagen in zijn segment een aanhanger mag trekken. Het maximale geremde trekgewicht is 1.000 kg.Er bestaan twee lengtevarianten - 4,95 meter en 5,30 meter - en diverse carrosserievarianten. De meeste versies zijn 1,90 meter hoog, zodat de Vivaro-e ook in de meeste parkeergarages kan parkeren en laden. Er is ook een breed scala aan rijhulpsystemen en geavanceerde technologieën beschikbaar, waaronder een achteruitkijkcamera van 180 graden en een multimedia-infotainmentsysteem. Functies zoals sensorgestuurde schuifdeuren of het FlexCargo-laadsysteem verhogen de functionaliteit nog verder.(Belga)