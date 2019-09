Onder de naam 'Vision Mercedes Simplex' presenteert Mercedes-Benz tijdens Design Essentials 2019 een opvallend voertuig dat voor de afkomst en toekomst van het merk Mercedes-Benz staat.

Deze 'sculptuur' symboliseert de overgang naar een nieuw tijdperk op het gebied van design en technologie. Tegelijkertijd is het een hommage aan het historische erfgoed en de geboorte van het merk. "Alleen een sterk merk als Mercedes-Benz kan een fysieke symbiose van geschiedenis en toekomst bereiken. De 'Vision Mercedes Simplex' staat symbool voor de 'transformatie' van de luxe van Mercedes-Benz", zegt Chief Design Officer Gorden Wagener.

De 'Vision Mercedes Simplex' herinterpreteert de historische Simplex als een tweezitter met vrijstaande wielen, met een alternatieve aandrijving, een fascinerende gebruikersinterface en een innovatief design. De carrosserie van de auto met zijn geprononceerde horizontale lijnen bevindt zich als een monocoque te midden van de vier grote wielen die de buitenste punten van het voertuig vormen. De verticale kleurscheiding met een witte voorkant en een zwarte achterkant volgt het historische voorbeeld. De transparante wieldeksels reflecteren lichtheid en efficiency, evenals de aerodynamische oppervlakken tussen de voorwielen en de voorzijde van de auto. Het design kenmerkt zich door het samenspel van duidelijk en krachtig getekende oppervlakken en nauwkeurige technische details.

Het interieur is dan weer voorzien van exclusieve accessoires zoals de hoogwaardige grepen voor de opbergvakken. Voor het design van de zitbank dienden stijlvolle meubels als inspiratiebron, het handgemaakte Chesterfield stikselpatroon is een uiting van klassiek luxueus vakmanschap, geïnterpreteerd op een moderne manier. Tenslotte toont het UI/UX-design van de Vision Mercedes Simplex de visie van Mercedes-Benz op digitale luxe. De bestuurder krijgt alleen informatie te zien die hij nodig heeft in de specifieke situatie. Het hart van het instrumentenpaneel is een fysiek rosé-goudkleurig instrument waarop dynamische digitale inhoud wordt geprojecteerd.(Belga)