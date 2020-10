De 'echte' 24 Uren van Zolder zal dit jaar slechts 12 uur duren op 7 en 8 november. Maar volgend weekend staat wel een virtuele etmaalrace gepland op de Limburgse omloop.

Op zaterdag 31 oktober vanaf klokslag 15 uur zal het stuiven in tientallen huiskamers. De 35 tot 40 deelnemende teams met telkens 3 tot 5 piloten geven op hun racesimulatoren 24 uur het beste van zichzelf tijdens de finale van de Virtual Belcar. De simracingversie van het gekende Belcar Endurance Championship belooft op een echte thriller te eindigen. Met nog 53 punten te verdelen zijn er in bijna elke categorie nog twee teams die voor de eindzege kunnen gaan in het kampioenschap. Kunnen we de Virtual Belcar volgen? Zijn er toeschouwers toegelaten? Reken maar. De Virtual Belcar hoort bij de best scorende virtuele races op het gespecialiseerde kanaal SimracersworldTV. Zij streamen de 24 Hours op YouTube. SimracersworldTV startte een 5-tal jaar geleden in Groot-Brittannië en is nu een van de belangrijkste kanalen met elke week live uitzendingen. Er wordt zaterdag en zondag gestreden in vier klassen, waarbij nog drie titels te verdelen zijn. Bij de Prototypes staat Simtag Racing (met Fabrice Cornelis/Thomas Stockmans/Coen Klopman op de simulator) aan de leiding met 98 punten, maar Sim RC Clubsport (Rudolf Nagel/Patrick Jung/Lukas Dolzer) telt 68 punten en kan de kloof misschien nog dichten. In de Porsche 911 Cup is het spannender: Bingoal by Simtag EMG (Boudewijn Kuster/Tommy Rau) en Allied Racing Esports Belcar (Michael Pedersen/Elom Boccorh/Colin Caresani) staan op een zakdoek bij elkaar: 95 versus 73 punten. In de GT4 is Torque Freak Racing by Carrot (Tim Claessens/Bram Reniers) met 100 punten niet meer bij te halen door Flemish Simsports GT4 (Diego Haems/Senne Hulsmans/Hans Poelmans/Sebastian Keijmel) dat 66 punten telt. In de Audi RS3 LMS zou er nog een verrassing uit de bus kunnen komen: G-Drive Racing Eximia TCR (Ben Thaens/Bram Van Putten) staan wel aan de leiding met 91 punten tegenover de 73 van Simtag Racing (Attila Sipos/János Zsinor) maar de vorige manche was Simtag Racing wel duidelijk het snelst. (Belga)

