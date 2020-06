Het coronavirus verstoorde het geplande raceseizoen grondig, maar zorgde tegelijk voor een booming effect van het simulatorracen. Zo vindt dit weekend de virtuele editie van de 24 Uren Le Mans plaats met heel wat grote namen op de deelnemerslijst.

De pandemie zorgt voor vreemde toestanden. Normaal gingen vele piloten deze maand racen in Le Mans, maar aangezien ook deze wedstrijd is geannuleerd, hebben ze veel vrije tijd die ze vaak doorbrengen in de racesimulator om toch nog enige voeling met de autosport te behouden. Zo ontstonden heel wat e-race competities van hoog niveau waar vaak ook bekende namen uit de 'echte' racewereld aan deelnemen. Denk maar aan Max Verstappen of Stoffel Vandoorne.

Een topevenement op de simracing kalender is de 'Virtuele 24 Uren van Le Mans' die het volgende weekend (13-14 juni) wordt verreden. De creatieve insteek van deze race is onder meer dat de teams, samengesteld uit vier rijders, minstens twee vertegenwoordigers uit de echte racewereld moeten bevatten. Er is heel wat interesse van toprijders, teams en constructeurs zodat de deelnemerslijst er zeer fraai uitziet.

We zien er sterren uit de Formule 1 als Max Verstappen, Charles Leclerc, Stoffel Vandoorne, Lando Norris, Pierre Gasly, Giancarlo Fisichella, Jenson Button, Bruno Senna, Fernando Alonso of Rubens Barrichello. Er zijn echter ook winnaars van de Indy 500, zoals Juan-Pablo Montoya (ook een ex-F1-rijder) en Simon Pagenaud, en winnaars van de 24 Uren van Le Mans: André Lotterer, Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Neel Jani, Nick Tandy,¿ Er zijn bovendien nog meer wereldsterren ingeschreven, zoals de dubbele Formula E-kampioen Jean-Eric Vergne. Gerenommeerde internationale namen dus, die vergezeld worden door het neusje van de zalm bij de simracers, rijders die vaak over een duizelingwekkend palmares beschikken in de simwereld.

Van Belgische zijde komt ook het Team WRT van Vincent Vosse aan de start met een LMP2 prototype dat bestuurd zal worden door Dries Vanthoor, de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde en twee snelle Belgische simracers: Fabrice Cornelis en Arne Schoonvliet. U kunt de wedstrijd rechtstreeks volgen via de kanalen van de organisatie, maar ook op RTBF Auvio. (Belga)

