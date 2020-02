Virtueel racen wordt steeds populairder. Ruim 4.900 simracers namen deel aan de kwalificaties voor de Porsche Esports Supercup 2020. Onder de deelnemers enkele bekende namen uit de 'echte' racerij, zoals de F1-piloot Max Verstappen.

De plaatsen zijn duur op de grid van de Porsche Esports Supercup 2020, die het Duitse sportwagenmerk samen met sim racing provider iRacing organiseert. Sinds december 2019 kunnen de gamers zich proberen te kwalificeren voor dit kampioenschap waarin gereden wordt met een virtuele versie van de Porsche 911 GT3 Cup. Nog tot 2 maart kunnen ze strijden voor de 20 beschikbare startplaatsen, die verder aangevuld worden met de top 20 van de rijders van vorig seizoen. Tot hiertoe waagden al meer dan 4.900 simracers hun kans achter de computer, waaronder een zekere Max Verstappen uit Nederland.

In totaal zullen dus 40 piloten van start gaan in de Porsche Esports Supercup 2020, die betwist wordt over 10 manches die verreden worden op de virtuele versies van bekende circuits, zoals Spa-Francorchamps, Le Mans of de Nürburgring. De regerende kampioen Joshua Rogers (Australië) is opnieuw van de partij, net als zijn belangrijkste concurrenten uit 2019: Max Benecke (D), Sebastian Job (GB) en Mitchell de Jong (USA). De Porsche Esports Supercup 2020 gaat op 2 maart van start in Zandvoort en eindigt op 19 september in Monza.(Belga)

